«Весна запоздалая». ТВ-ролик

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Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»

30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

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Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: знакомьтесь, великолепный Сон Кан Хо

Что общего у звезды «Паразитов» и сериала «Дяди Сам Щик» с героями сказок и советских комедий