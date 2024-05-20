«Прошлой ночью в Старлайте»

Вечный конфликт между раем и адом достигает эпических масштабов, когда и Бог, и Дьявол отправляются на Землю — в телах домашних котов
Мир изменился благодаря технологиям, в мире спорта теперь доминируют спортсмены с бионическими улучшениями
Про семью, которую уже много лет преследует злой дух. В главной роли Хэлли Берри
Однажды поздно вечером женщина проезжает мимо застрявшего автомобилиста, который, как выясняется позже, был убит. После череды ужасающих событий женщина считает, что она — следующая жертва убийцы
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