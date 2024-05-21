«Сплетение судеб». Отрывок

Однажды поздно вечером женщина проезжает мимо застрявшего автомобилиста, который, как выясняется позже, был убит. После череды ужасающих событий женщина считает, что она — следующая жертва убийцы
Сара — безутешная вдова, которая пытается справиться со своим горем. И в этом ей помогает Макс. У пары всё складывается как нельзя лучше, но мужчина внезапно пропадает
Специальный агент ФБР Мэл Гибсон
и полицейское управление Альбукерке охотятся за серийным убийцей по прозвищу «Собиратель костей»
Любовный многоугольник приобретает новые грани
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