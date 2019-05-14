«Коррупционер»

Ролики фильмов
Новости кино
Режиссером картины выступит Бен Фостер.
Новости кино
Актеры сыграют главные роли в комедии «Ротшильд».
Ролики фильмов
Бывший заключенный Сэм Клафлин
оказывается в центре коррупционного заговора.
Лайфстайл
Актриса рассказала о необъяснимых явлениях
Лайфстайл
А также о съемках в фильме «Т-34»
Обзор сериалов
Никита Панфилов и Никита Ефремов устраивают «хорошую борьбу» по-русски
Ролики фильмов
Новости кино
Сериал об одном из самых известных советских маньяков выйдет на канале НТВ.
Ролики фильмов
У кардиохирурга Светланы Антоновой
всего одна неделя, чтобы провести сложную операцию дочери богатого бизнесмена.
Спутник телезрителя
13 мая, 12:05, СТС
Интервью
Киновед, художественный руководитель и генеральный продюсер Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество» – о постсоветском кино, дебютах и поколении «рожденных не в СССР»
обсуждение >>