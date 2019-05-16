Фестивальная колонка
Новый фильм Балагова показали на Каннском кинофестивале
Ролики фильмов
Елена Захарова
пытается перевести любовный роман с английского языка, но ей постоянно кто-то мешает.
Рецензии на фильмы
Райан Рейнольдс говорит концу света «Пика-пика»
Новости кино
В картине играют Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.
Ролики фильмов
Новости кино
Картина выйдет в декабре 2022 года.
Ролики фильмов
Игрушки оживают, чтобы спасти детство их маленькой хозяйки.
Спутник телезрителя
16 мая, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Стартовали съемки новой картины Алексея Нужного.
Новости кино
Музыкант Олег Нестеров и режиссер Евгений Григорьев обсудят конфликт творчества и денег.
Новости кино
Причиной стал низкий уровень заявок, поданных весной.
Рецензии на фильмы
Глава третья, в которой Киану Ривз внезапно становится беларусом
обсуждение >>