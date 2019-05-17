«Консультант-2»

Ролики фильмов
Новости кино
Мастер польского кино отмечает юбилей.
Новости театра
19 мая в театре будет открыт сезон особых постановок «Русское».
Новости кино
Актриса сыграет главную роль в биографической экшн-драме об израильской шпионке Сильвии Рафаэль.
Ролики фильмов
Новости кино
20 мая на НТВ стартует продолжение популярного детектива.
Новости кино
Ролики фильмов
Воришка Мена Массуд
начинает новую жизнь, после того как находит волшебную лампу.
Спутник телезрителя
18 мая, 00:25, Первый канал
Ролики фильмов
Двадцать лет назад трех сестер разлучили в роддоме, и только роковая случайность сталкивает их вместе.
Фестивальная колонка
Новый фильм Балагова показали на Каннском кинофестивале
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Райан Рейнольдс говорит концу света «Пика-пика»
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