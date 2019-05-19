«Рокетмен». Отрывок №2

Ролики фильмов
Солдат Евгений Михеев
вместе с обычными людьми пытается выжить в зоне боевых действий.
Новости кино
Юбилейные показы также пройдут в городах России, Украины и Беларуси.
Новости кино
Ролики фильмов
Новости кино
Новости кино
Один из основателей манифеста «Догма 95» отмечает юбилей.
Новости кино
Ролики фильмов
Ролики фильмов
История двух женщин-фронтовичек, которые пытаются вернуться к нормальной жизни после войны.
Обзор сериалов
Джордж Клуни выступает с антимилитаристскими сатирическими лозунгами
Спутник телезрителя
18 мая, 23:00, Первый канал
Интервью
Режиссер сериала «Толя-робот» и фильма «Я худею» – о внутренних запретах, ограниченных возможностях и национальной жертвенности
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