Ролики фильмов
Новости кино
Второй сезон сериала «ИП Пирогова» выйдет осенью 2019 года.
Новости театра
В ближайшее время она будет представлена коллективу.
Новости кино
Это уже вторая режиссерская работа популярного артиста.
Лайфстайл
Сериал «Толя-Робот» показали в Паралимпийском комитете
Ролики фильмов
Мэрил Стрип
инициирует расследование смерти своего сына.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Переехав в Америку из России, мать-одиночка знакомится с новым мужем, оказавшемся опасным психопатом.
Новости кино
Картина выйдет в прокат весной 2020 года.
Обзор сериалов
Это не единственный «важный» финал 2019-го
Главная тема
Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году
Обзор сериалов
Алексей Нужный и Николай Куликов снова говорят о социальных проблемах – теперь на примере Александра Паля с протезами
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