«Сквозь чёрное стекло»

ревью

Режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» начал съемки новой картины с Дмитрием Нагиевым.

В Госфильмофонде аудиторы тоже нашли нарушения.

В Счетной палате озаботились билетами в Большой театр

Брайан Когмэн поработает над самым дорогим сериалом в истории.

«Я практически перестала есть»: Джессика Альба о том, как избегала внимания мужчин

Это не единственный «важный» финал 2019-го

Переживем: Алексей Филиппов о том, почему финал «Игры престолов» сделает нас сильнее

Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году

Обзор сериалов

«Толя-робот»: И это нормально

Алексей Нужный и Николай Куликов снова говорят о социальных проблемах – теперь на примере Александра Паля с протезами