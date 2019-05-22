«Сквозь чёрное стекло»

Новости кино
Режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» начал съемки новой картины с Дмитрием Нагиевым.
Новости театра
В Госфильмофонде аудиторы тоже нашли нарушения.
Ролики фильмов
Новости кино
Брайан Когмэн поработает над самым дорогим сериалом в истории.
Лайфстайл
Журнал составил список самых перспективных молодых россиян
Лайфстайл
Актриса поделилась горьким опытом
Ролики фильмов
Елена Аросьева
бежит от мужа-изменщика, который планирует забрать себе их общую дочь.
Ролики фильмов
Катерина Шпица
расследует убийство королевы красоты, совершенное 15 лет назад.
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Это не единственный «важный» финал 2019-го
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Какие фильмы получили, а какие не получили финансовую поддержку в 2019 году
Обзор сериалов
Алексей Нужный и Николай Куликов снова говорят о социальных проблемах – теперь на примере Александра Паля с протезами
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