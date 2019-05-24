«Рокетмен». Отрывок №3

ревью

Новости театра В Москве поставят спектакль на выдуманном языке Постановку осуществляет английский клоун-импровизатор Крис Линам.

Ролики фильмов «История игрушек 4». Трейлер №4 Игрушки готовы отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти своего товарища.

Лайфстайл Евгения Лоза выходит замуж за Антона Батырёва Служебный роман

Лайфстайл Анна Михалкова, Виктория Исакова и Константин Хабенский станцевали зажигательное диско А так же Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Фёдор Бондарчук и кое-кто ещё

Интервью Катерина Михайлова: «Дебют – это в первую очередь энергия режиссера» Продюсер – о работе со Светланой Ходченковой, начинающими режиссерами и женской составляющей российской киноиндустрии