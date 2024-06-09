«Снять проклятие». Трейлер на английском языке

анонс

Райли становится подростком. К уже знакомым эмоциям Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости присоединяются новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение

9 июня

«Самая нескучная школа»

Максу и его одноклассникам приходит на помощь инспектор из бюро по борьбе со скукой. Он разрабатывает план, как вернуть в школу веселье