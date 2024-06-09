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«Снять проклятие». Трейлер на английском языке

трейлер

9 июня 2024
Драмеди рассказывает о 30-летнем парне без цели, который переезжает к умирающему от рака отцу (Дэвид Духовны)

«Головоломка 2». Трейлер №2 на английском языке
«Город страха»
«Самая нескучная школа»
«Хвостатый переполох»
«Любовь и пёсики»

видео добавил посетитель You
персоны
Памела АдлонДжейсон БиджДэвид ДуховныЛоган Маршалл-Грин
фильмы
Снять проклятие

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анонс

«Город страха»
«Город страха»
Известного писателя Эрика Бану приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа
«Самая нескучная школа»
«Самая нескучная школа»
Максу и его одноклассникам приходит на помощь инспектор из бюро по борьбе со скукой. Он разрабатывает план, как вернуть в школу веселье
«Хвостатый переполох»
«Хвостатый переполох»
Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца

Афиша кино >>

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