Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «10 жизней»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хвостатый переполох»

трейлер

8 июня 2024
Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца

«Любовь и пёсики»
«Второй акт»
«Семейный переполох»
«Три богатыря. Ни дня без подвига». Трейлер №2
«Пираты Галактики Барракуда»

видео добавил посетитель Денис1977

Самое интересное

персоны
Ким Го ЫнЮн Ё ДжонДэниэл ХенниЮ Хэ Джин
фильмы
Хвостатый переполох

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Любовь и пёсики»
«Любовь и пёсики»
История из жизни трёх пар одиноких мужчин и женщин, которые познакомились из-за того, что у них появилась собака
«Второй акт»
«Второй акт»
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом, Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли
Спецпроект «10 жизней»

Афиша кино >>

10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Голос из космоса
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Германия, 2023
Опасные воды
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Великобритания, США, Швеция, 2024
Полночь с дьяволом
мистика, фильм ужасов
Австралия, ОАЭ, США, 2023
Непослушники
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Последний дракон
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Испания, Китай, 2024
Шах и мат
комедия
Испания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?