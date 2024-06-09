«Город страха»

анонс

9 июня «Самая нескучная школа» Максу и его одноклассникам приходит на помощь инспектор из бюро по борьбе со скукой. Он разрабатывает план, как вернуть в школу веселье

8 июня «Хвостатый переполох» Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца

8 июня «Любовь и пёсики» История из жизни трёх пар одиноких мужчин и женщин, которые познакомились из-за того, что у них появилась собака