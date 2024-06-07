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«За семью печатями»

трейлер

7 июня 2024
Софье Синицыной предстоит встать во главе семейного бизнеса и выяснить, кому из своих «чужих родных» она может доверять

«Я иду играть»
«Твой цвет». Трейлер №3 на японском языке
«Мужское слово»
«Мой пингвин»
«Калки, 2898 год нашей эры». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Полина АйнутдиноваАлёна БабенкоАртём КрыловРоман ПросвирнинАндрей СеливановСофья СиницынаВладимир Фекленко
фильмы
За семью печатями

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анонс

«Я иду играть»
«Я иду играть»
Провинциальный город одна за другой сотрясают загадочные смерти подростков. В попытках разобраться в причинах гибели своей сестры школьница Дана находит в её соцсетях таинственную группу

Афиша кино >>

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