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«Ищу человека». Отрывок

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7 июня 2024
Разлученные в годы войны, мать (Людмила Антонюк) и дочь (Элеонора Александрова) нашли друг друга

«Я иду играть»
«Твой цвет». Трейлер №3 на японском языке
«Мужское слово»
«Мой пингвин»
«Калки, 2898 год нашей эры». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Томаш
персоны
Элеонора АлександроваЛюдмила АнтонюкМихаил БогинОлег ЖаковРимма МануковскаяГеннадий Ялович
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«Я иду играть»
«Я иду играть»
Провинциальный город одна за другой сотрясают загадочные смерти подростков. В попытках разобраться в причинах гибели своей сестры школьница Дана находит в её соцсетях таинственную группу

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