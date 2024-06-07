«Милая соседка». ТВ-ролик

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История из жизни трёх пар одиноких мужчин и женщин, которые познакомились из-за того, что у них появилась собака

8 июня

«Второй акт»

Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом, Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли