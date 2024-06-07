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«Милая соседка». ТВ-ролик

телеролик

7 июня 2024
Обстоятельства вынуждают Марину Митрофанову согласиться на нежданное соседство

«Хвостатый переполох»
«Любовь и пёсики»
«Второй акт»
«Семейный переполох»
«Три богатыря. Ни дня без подвига». Трейлер №2

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Виталий БабенкоСергей БатаевДмитрий МазуровМарина МитрофановаАлёна ОлькинаТатьяна Орлова
фильмы
Милая соседка

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анонс

«Хвостатый переполох»
«Хвостатый переполох»
Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца
«Любовь и пёсики»
«Любовь и пёсики»
История из жизни трёх пар одиноких мужчин и женщин, которые познакомились из-за того, что у них появилась собака
«Второй акт»
«Второй акт»
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом, Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли

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