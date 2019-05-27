«Она сердится»

Ролики фильмов
Несчастный случай на болоте превращает ученого в человекообразное растение с супергеройскими способностями.
Новости кино
Российская актриса приступила к съемкам в международном проекте, посвященном великому композитору.
Ролики фильмов
Новости кино
Начались съемки комедии дебютанта Павла Ходнева.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Канны-2019
Фестивальная колонка
Каннский фестиваль опять увлекся конъюнктурой, но это не так страшно
Ролики фильмов
Пес Макс и его любимая игрушка.
Новости кино
Актриса сыграет главную роль в комедии о музыкальном мире Голливуда.
Новости кино
Картина будет основана на бестселлере «Здравствуй, Вселенная».
Спутник телезрителя
26 мая, 16:45, ТВ-3
Спутник телезрителя
26 мая, 20:00, РЕН ТВ
обсуждение >>