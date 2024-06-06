«Супа Модо». Трейлер с английскими субтитрами

Женщина управляет небольшой ветеринарной клиникой и заботится о бездомных собаках, что вызывает явное недовольство домовладельца
История из жизни трёх пар одиноких мужчин и женщин, которые познакомились из-за того, что у них появилась собака
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом, Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли
Аня (Зоя Бербер
) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Близкие привыкли, что мама всегда дома и заботится о них
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