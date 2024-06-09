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«Бетти Буп становится знаменитостью». Заставка на английском языке

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9 июня 2024
Репортер берет интервью у Макса Флейшера о его творении, а Бетти иллюстрирует его отрывками из трех предыдущих мультфильмов

«Два товарища и хитрый барсук». Трейлер на английском языке
«Город Бога: Битва не прекращается». Трейлер на португальском языке
«Ты не будешь спать этой ночью». Трейлер на английском языке
«Зелёная вуаль». Трейлер на английском языке
«Мадам Клико»

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Мэй Куэстел
фильмы
Бетти Буп становится знаменитостью

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