«Террор». 1 сезон

анонс

15 июня

«Маленькая девочка в голубом»

После смерти матери Мона Ашаш обнаруживает её тайный архив. Благодаря силе кинематографа она возвращает свою мать к жизни, чтобы проследить её путь и выяснить, кем она была на самом деле