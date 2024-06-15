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«Террор». 1 сезон

трейлер

15 июня 2024
Два корабля британского флота — «Эребус» и «Террор» — отправляются в Арктику для открытия нового морского пути, но оказываются заперты среди льдов. В ролях: Джаред Харрис, Киран Хайндс

«Маленькая девочка в голубом»
«Крысолов. Древнее проклятие»
«Ларго Винч. Гнев прошлого». Тизер-трейлер
«Точка ноль». ТВ-ролик №2
«Алекс Лютый. Дело сирот». ТВ-ролик №3

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Эдвард БергерКэролайн БолтонКиаран ХайндзДжаред Харрис
фильмы
Террор

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анонс

«Маленькая девочка в голубом»
«Маленькая девочка в голубом»
После смерти матери Мона Ашаш обнаруживает её тайный архив. Благодаря силе кинематографа она возвращает свою мать к жизни, чтобы проследить её путь и выяснить, кем она была на самом деле

Афиша кино >>

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