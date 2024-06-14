«Алекс Лютый. Дело сирот». ТВ-ролик №2

Лайфстайл
Телеведущую интригует позиция президента с отношении собственной семьи
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12 июня, 21:35, Первый канал
Новости кино
Премьера продолжения сериала состоится эксклюзивно на START уже в этом году
Новости кино
Реальные актеры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями
Рецензии на фильмы
Выдающийся Джим Бродбент дождался своего «Форреста Гампа»
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Усы, ухмылка и усталость — вот его документы
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Сериал с тягучим повествованием, набором странностей и давящей атмосферой
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Праздник мороженого в ГУМе
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