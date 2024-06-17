«Зачинщики». Трейлер на английском языке

анонс

17 июня «Взрывные котята». Трейлер №2 на английском языке Земля – отстой, поэтому Бога увольняют и отправляют на Землю, чтобы он воссоединился с человечеством. Подвох? Он заперт в теле пухлого домашнего кота

16 июня «Аркейн». 2 сезон. Трейлер на английском языке Второй сезон сериала о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном