Ролики фильмов
Новости кино
Новости кино
Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Женский доктор».
Новости театра
Премьера состоится 30 мая.
Новости кино
Ролики фильмов
Алена Михайлова меняет мужчин, как перчатки.
Рецензии на фильмы
Черная комедия – наконец про немца
Ролики фильмов
Несчастный случай на болоте превращает ученого в человекообразное растение с супергеройскими способностями.
Новости кино
Российская актриса приступила к съемкам в международном проекте, посвященном великому композитору.
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Каннский фестиваль опять увлекся конъюнктурой, но это не так страшно
Спутник телезрителя
26 мая, 16:45, ТВ-3
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