«Убойный отпуск»

Земля – отстой, поэтому Бога увольняют и отправляют на Землю, чтобы он воссоединился с человечеством. Подвох? Он заперт в теле пухлого домашнего кота
Отчаявшийся отец Мэтт Дэймон
неохотно объединяется с бывшим заключённым Кэйси Аффлеком
, чтобы ограбить коррумпированного политика
Столичный врач Марина Александрова
бежит от своего прошлого, чтобы спасти будущее всего человечества
Второй сезон сериала о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном
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