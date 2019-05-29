ревью

Финальные сцены военного пост-апокалиптического триллера были отсняты в обсерватории Роскосмоса.

Актер лечится от депрессии и алкоголизма

Смотр пройдет с 28 июня по 6 июля.

«Бык» Бориса Акопова стал участником фестиваля в Карловых Варах

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У звезды «Обитаемого острова» Василия Степанова диагностировали шизофрению

Актер уже несколько раз проходил лечение в психиатрической больнице