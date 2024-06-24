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«Дилемма»

трейлер

24 июня 2024
Телеведущая Бергюзар Корель в прямом эфире расследует запутанные преступления. Сможет ли она остаться беспристрастной, когда в деле об убийстве главный подозреваемый — ее сын

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персоны
Серкан АлтуноракДжанер ДжиндорукБергюзар КорельКаан Мирач СезенИбрахим СелимДжан Улкай
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Дилемма

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