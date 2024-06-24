«Большой Хо-Хо-Рыболов». Отрывок на венгерском языке

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Стартовали съемки сказочного блокбастера
Новости кино
Темное фэнтези про попаданца манит первым тизером
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25 июня, 17:10, viju TV1000
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Белые людоеды, пресноводные мутанты, слепые хищники и прочие челюсти в кино
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Премьера проекта состоится на телеканале «Dомашний»
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Рассказываем о создателях, местах съемок и демонической роли Исаковой
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