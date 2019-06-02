«Последняя любовь Казановы»

ревью

Премьера спектакля состоится в июне на сцене МХТ имени Чехова.

Актер сыграет одну из главных ролей в триллере «Эпидемия Z».

Уэсли Снайпс поборется с зомби

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Владимир Мединский оценил сериал «Чернобыль»

И рассказал о своем отношении к историческому кино.