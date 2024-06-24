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«Полупановы»

трейлер

24 июня 2024
Бизнесмен Михаил Горевой попытается заставить семью Полупановых съехать, чтобы построить супермаркет

«Наследство». Трейлер на английском языке
«Побег из лабиринта времени»
«Тополиный пух»
«Сближение». Трейлер с английскими субтитрами
«Кникап». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Артём МолокановАнтон ПросвирнинНадежда ПросвирнинаАлексей Смирнов (VI)Дмитрий СтепашинЕлена Федотова (II)
фильмы
Полупановы

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анонс

«Побег из лабиринта времени»
«Побег из лабиринта времени»
Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл в опасности, и лесоруб Вик отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, ведь его цель — спасти лучших друзей!

Афиша кино >>

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