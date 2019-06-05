«Пространство музыки»

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Съемки начнутся в июле в Сан-Себастьяне.

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Опасные связи интеллектуалов XX века: Кто есть кто в фильме «Вита и Вирджиния»

Вирджиния Вулф и другие писатели, художники и ученые группы Блумсбери