«Выше неба». Трейлер №3

ревью

История жизни одного из лучших голосов ХХ века - оперного певца Лучано Паваротти.

В Киеве снимают проект «Никогда не бывает поздно».

Анна Миклош и Мила Сивацкая проходят через сложности

Тонкая и многогранная экранизация пьесы о романе двух замужних писательниц

Съемки начнутся в июле в Сан-Себастьяне.

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Опасные связи интеллектуалов XX века: Кто есть кто в фильме «Вита и Вирджиния»

Вирджиния Вулф и другие писатели, художники и ученые группы Блумсбери