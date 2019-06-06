«Мой друг робот»

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Новости кино Максим Дрозд и Егор Бероев стали разведчиками Премьера шпионского детектива «Смотритель маяка» состоится 12 июня.

Дозорные Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев Разыгрываем призы для наших читателей!

Новости кино Умер актер Александр Кузнецов Ему было 59 лет.

Новости кино Джессика Честейн – о новых «Людях Икс», Джеймсе Макэвое, семье и Магнето Актриса рассказала о работе над фильмом «Люди Икс: Темный Феникс».

Новости кино «Мир Юрского периода» превратится в мультсериал Он выйдет уже в следующем году.

Ролики фильмов «Паваротти» История жизни одного из лучших голосов ХХ века - оперного певца Лучано Паваротти.