«Больше ни одной». Трейлер с английскими субтитрами

анонс

Ты не понимаешь, за что? Ты не можешь рассказать, ты не видишь выхода... Как спастись от домашнего насилия? Как обрести надежду?

28 июля

«Кризисный центр-2». ТВ-ролик

Тебе говорили: «Стерпится – слюбится», «Молчание – золото», «Не выноси сор из избы»? И теперь ты не знаешь, как жить дальше и кто может помочь? Все ответы на вопросы найдешь в «Кризисном центре»!