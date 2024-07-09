«Женщины в синем». Трейлер с английскими субтитрами

анонс

Чувство, которое рождается между Винсентом и Аллиз, сталкивается с испытаниями из-за разных взглядов их отцов

Манки вместе со своим другом-призраком Брайсом занимаются расследованием новых дел, параллельно намереваясь совершить долгожданную вендетту

8 июля

«Почему все забыли мой мир?». Трейлер на японском языке

После победы человечества в расовой войне мир внезапно оказывается «переписанным» прямо на глазах мальчика по имени Кай