«Смотритель маяка»

Ролики фильмов
1914 год. Немецкий шпион Егор Бероев
планирует диверсию в Крыму.
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «СашаТаня» – об отношении к своему герою, работе в сериалах и мечтах о Голливуде
Новости кино
Первой ласточкой станет зал в Еврейской Автономной области.
Новости кино
Актёр сыграет в драме Чарли Макдауэлла, основанной на реальных событиях.
Ролики фильмов
Братья-эльфы идут в опасное путешествие, чтобы найти последние следы магии.
Новости кино
Съёмки проходят в городе Анцио и заповеднике «Тор Кальдара».
Новости кино
Новости кино
XXVII фестиваль «Окно в Европу» пройдёт со 2 по 8 августа.
Ролики фильмов
Подросток из семьи пакистанских эмигрантов в Британии находит своё место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина.
Спутник телезрителя
9 июня, 13:30, ТВ-3
Ролики фильмов
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В 30 лет жизнь только начинается
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