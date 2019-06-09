ревью

Интервью Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле» Исполнитель главной роли в сериале «СашаТаня» – об отношении к своему герою, работе в сериалах и мечтах о Голливуде

Новости кино 204 российских кинозала в 2019 году получат поддержку Фонда кино Первой ласточкой станет зал в Еврейской Автономной области.

Новости кино Билл Скарсгард впадёт в «Позолочённую ярость» Актёр сыграет в драме Чарли Макдауэлла, основанной на реальных событиях.

Ролики фильмов «Вперёд» Братья-эльфы идут в опасное путешествие, чтобы найти последние следы магии.

Новости кино Терренс Малик снимает в Италии «Последнюю планету» Съёмки проходят в городе Анцио и заповеднике «Тор Кальдара».

Новости кино Победители VII конкурса «Окно в Интернет» посетят Выборг XXVII фестиваль «Окно в Европу» пройдёт со 2 по 8 августа.

Ролики фильмов «Ослеплённый светом» Подросток из семьи пакистанских эмигрантов в Британии находит своё место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина.