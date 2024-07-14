«Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Трейлер на японском языке

анонс

14 июля

«Рик и Морти: Аниме». Трейлер №2 на английском языке

О приключениях членов семьи Смитов: безумного учёного и самурая Рика Санчеса, а также его внуков 14-летнего Морти Смита и 17-летней Саммер Смит