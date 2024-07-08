«Королевы тайн». 2 сезон

Несколько отвергнутых своими избранниками девушек сосредотачивается на единственном мальчике, которого выбрали в качестве запасного варианта
Группа подростков планирует идеальное ограбление. Они хотят тайно проникнуть в среднюю школу, чтобы изменить свои плохие оценки на экзаменах. В главной роли — Рэнди Кутюр
Четыре женщины бросают вызов ультраконсервативным нормам и вступают в первое в Мексике женское подразделение полиции
Чувство, которое рождается между Винсентом и Аллиз, сталкивается с испытаниями из-за разных взглядов их отцов
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