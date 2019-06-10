«Али, рули!». Трейлер №2

ревью

Режиссер объявила о беременности на «Кинотавре»

Актер сделал предложение дочери Шварценеггера в начале года

Крис Прэтт женился на Кэтрин Шварценеггер

Диана Пожарская сбежала от своего продюсера Сергея Чиркова

Фестивальная колонка

Кинотавр-2019: Заново родиться. Репортаж с открытия

И большой фоторепортаж с красной дорожки и церемонии