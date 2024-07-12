Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Трудная»

тизер

12 июля 2024
После выхода из тюрьмы Кире Медведевой нужно начать новую жизнь, порвать все прошлые связи, отказаться от зависимостей и снять с себя подозрения в убийстве

«Неспокойной ночи»
«Роза Версаля. Фильм». Трейлер с русскими субтитрами
«Астрал. Проклятие Лилит». Трейлер на индонезийском языке
«Культурная комедия». Отрывок
«Призрачный свет». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Полька
персоны
Оксана БарковскаяАристарх ВенесАртём ДавыдовАнна Демидова (III)Глеб КалюжныйВиктория КорляковаКира МедведеваАнтон ПампушныйВасилий СимоновАнгелина ТихоноваДарья Щербакова
фильмы
Трудная

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Неспокойной ночи»
«Неспокойной ночи»
Молодожены переезжают в дом детства Дэмьена — роскошный особняк в Ирландии. Однако вскоре Алекс узнает, что ее любимый и самый лучший на свете муж может быть… опасным лунатиком

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Второй акт
комедия
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен