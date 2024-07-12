анонс

12 июля «Неспокойной ночи» Молодожены переезжают в дом детства Дэмьена — роскошный особняк в Ирландии. Однако вскоре Алекс узнает, что ее любимый и самый лучший на свете муж может быть… опасным лунатиком

11 июля «Роза Версаля. Фильм». Трейлер с русскими субтитрами Новое аниме по классической манге о Франции до Великой революции