«Гладиатор 2». Трейлер на английском языке

Интервью
Самый востребованный режиссер российского кино – о «Культурной комедии», зрительской любви и чистом жанре
Спутник телезрителя
11 июля, 23:05, СТС
Новости кино
Картину начнут показывать на больших экранах 17 октября
Лайфстайл
В прошлом году актриса поступила на курс писательского мастерства
Новости кино
В прокат картина выйдет 20 февраля 2025 года
Новости кино
Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов
Спутник телезрителя
12 июля, 23:50, Первый канал
Лайфстайл
Звезда турецких сериалов приедет с гастролями
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