«Всеведущий читатель». Трейлер с английскими субтитрами

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45 лет франшизе, которая в Японии популярнее «Годзиллы»

Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме

В Санкт-Петербурге проходят съемки скоростного экшена о дрифтерах и главной дрифтовой тачке молодежи XXI века

Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова

Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший попадут в перезапуск слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Фильм «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным покажут на Венецианском кинофестивале

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«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

Роман написан в соавторстве с одним из самых видных фантастов современности