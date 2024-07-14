«Субстанция». Тизер №2 на английском языке

О приключениях членов семьи Смитов: безумного учёного и самурая Рика Санчеса, а также его внуков 14-летнего Морти Смита и 17-летней Саммер Смит
Из-за финансовых трудностей отец и сын вынуждены переехать в маленький провинциальный городок, где юный Макс со своим двоюродным братом и подругой решают открыть птицеферму
В маленькой островной рыбацкой деревушке появляется ребёнок, обладающий особыми мистическими способностями. В главной роли — Аликс Уэст Лефлер
Динда — студентка-интроверт, которую терроризирует женщина-призрак в красном платье
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