«Терминатор Зеро». Тизер-трейлер с русскими субтитрами

Алкоголик и король ночной жизни Берлина Марк знакомится с Хеленой. Вместе они пытаются избавиться от пагубной привычки
Экшен-драма, основанная на реальном подвиге юного матроса Тихоокеанского флота. В главной роли — Бато Шойнжонов
Ты не понимаешь, за что? Ты не можешь рассказать, ты не видишь выхода... Как спастись от домашнего насилия? Как обрести надежду?
Тебе говорили: «Стерпится – слюбится», «Молчание – золото», «Не выноси сор из избы»? И теперь ты не знаешь, как жить дальше и кто может помочь? Все ответы на вопросы найдешь в «Кризисном центре»!
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