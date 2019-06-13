«Стреляйте в пианиста»

Рецензии на фильмы
Трагикомичный автопортрет Педро Альмодовара
Новости кино
Режиссёр пишет сценарий для нового телешоу.
Новости кино
92-ю церемонию наград можно будет увидеть 9 февраля 2020-го, 93-я пройдёт 28 февраля 2021-го, а 94-я — 27 февраля 2022-го.
Ролики фильмов
Новости кино
На выставке E3 2019 анонсировали The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics.
Рецензии на фильмы
Оглушающая военная фантазия по мотивам реальных событий
Новости кино
Ролики фильмов
Астронавт Базз пытается сбежать из плена.
Спутник телезрителя
14 июня, 00:00, Первый канал
Новости кино
Диплом жюри получила Паулина Андреева.
Ролики фильмов
Продолжение истории о жизни семьи английских аристократов Кроули.
Ролики фильмов
Издатель Гийом Кане
пытается приспособиться к цифровой революции.
обсуждение >>