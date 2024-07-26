что почитать?

В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ

«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

Роман написан в соавторстве с одним из самых видных фантастов современности

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

Фильм «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным покажут на Венецианском кинофестивале

Лайфстайл

«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией

А также о том, как корпоративы поднимают настроение и помогают выбраться из ямы