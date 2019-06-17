«Искусство обмана»

Новости кино
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Церемония закрытия фестиваля
Ролики фильмов
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Актриса подала на развод в конце мая
Новости кино
Мастер польского кино отмечает юбилей.
Лайфстайл
Актриса впервые стала мамой четыре месяца назад
Фестивальная колонка
Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля
Рецензии на фильмы
«Тор» Крис Хемсворт и «Валькирия» Тесса Томпсон снова в деле
Главная тема
В восстановленном дебюте Дзиги Вертова можно увидеть редкие кадры с Лениным и Троцким
Спутник телезрителя
16 июня, 17:00, ТВ-3
Фестивальная колонка
Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой
Фестивальная колонка
Юлия Пересильд против интернета и Елена Сусанина в поисках света
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