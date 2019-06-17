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Новости кино Ринат Ташимов приступил к съёмкам полнометражного дебюта «Латифа» расскажет об инцисских татарах, живущих у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация.

Новости кино Счётная палата: «"Мосфильм" арендовал землю за экю» Валюта прекратила существование в 1998 году.

Новости кино Дмитрий Ульянов станет опером В Ярославле стартовали съёмки 20-серийной остросюжетной драмы «Чужая стая».

Ролики фильмов «Голем: Начало» Потерявшая сына мать с помощью чёрной магии создает себе нового ребёнка.

Фестивальная колонка Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

Рецензии на фильмы «Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women «Тор» Крис Хемсворт и «Валькирия» Тесса Томпсон снова в деле