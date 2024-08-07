«Совершенный незнакомец». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем
Спутник телезрителя
6 августа, 13:05, viju TV1000 action
Интервью
Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт
Лайфстайл
Актёр якобы был против покупки электромотоцикла
Новости кино
Второй сезон стартует 26 августа на СТС
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Кино-Театр.Ру и Promokodoff.ru
рассказывают, как в 2024 году посещать культурные мероприятия с выгодой
Спутник телезрителя
7 августа, 19:25, Кино ТВ
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Необычный хоррор с Хантер Шафер и ножом-бабочкой
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