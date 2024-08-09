«Боевой петух». Трейлер с английскими субтитрами

Обзор сериалов
Евгений Стычкин вспоминает Олимпиаду-80 и ввод войск в Афганистан
Интервью
Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем
Лайфстайл
Три года назад актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена
Спутник телезрителя
8 августа, 15:10, ОТР
Новости кино
Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи
Спутник телезрителя
7 августа, 19:25, Кино ТВ
Лайфстайл
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Миньоны против тараканов, рутины и скуфизации
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